六四前夕 圍板封趙紫陽墓地

趙紫陽夫婦落葬天壽園後，今年迎來了第一個六四紀念日。作為上世紀學潮中的關鍵人物，趙紫陽在經歷了16年軟禁，死後14年卻未能安葬；到今時今日，身分依然「敏感」。在趙紫陽入葬前，天壽園墓地對進出墓園人士並無太多限制，但在今年1月趙紫陽15周年忌日，該墓園的門口已安裝有身分證刷卡裝置，進出墓園都要刷身分證進行登記。

昨日雖未到六四正日，但當局已開始對墓園周邊進行安保工作安排。在墓園停車場，有一輛警用車輛未熄火長時間停靠在一旁，雖然未阻止和盤查進出墓園停車場的人員，但車內幾名警員卻萬分警惕，對過往車輛和行人，都要仔細打量一番。墓園管理方在墓園門口還設立一個值班台，兩名執勤的保安要求進入墓園者持身分證在門口的刷卡機器上進行人面識別。

圍板後裝監控攝錄機

天壽園是一座民間墓園，安葬有陳曉旭、侯耀文等文藝界名人，但後來這裏也為軍政界人士設有專門墓區，趙紫陽是落葬在墓園已知生前職位最高者。因此尋找墓葬位置不需費太多波折。不過，當局似乎已有提前部署，在通向趙紫陽墓地的區域，設有施工標誌的圍板，禁止任何人進出；圍板後則裝有一個監控攝錄機，將每個經過的人都「盡收眼底」。

記者透過圍欄縫隙未見內有施工的動向，這與記者此前所經過的大面積未有任何遮擋的施工區相比，顯得頗不一樣。記者嘗試從其他方向繞行，但均不得要領。有指點墓地方位的工作人員對記者稱，近期未聽說趙紫陽墓附近有施工，而在稍早幾日他亦曾經過該路段，尚還暢行無阻。不過，對於墓地的「防範」，該工作人員表示理解。他稱自趙紫陽落葬後，墓園即在所有通向墓地的路口單獨設立多個視頻監控設備，其密集程度已超過墓園此前所架設的監控需求。

明報記者