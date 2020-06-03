美限中國留學生 北京批開歷史倒車 蓬佩奧：建透明互信環境 趙立堅：嚴重侵華生權益

美國之音報道，蓬佩奧（Mike Pompeo）在當地時間周一（1日）發表的一份聲明中說，特朗普政府致力於與中國建立公平互惠的關係，並繼續重視包括中國在內的國際學生和研究人員的重要貢獻。「然而，政府也致力於保護我們的國家和經濟安全。我們不會容忍中國企圖從我們的學術機構和研究機構非法獲取美國的技術和知識產權，用於中國的軍事目的。」蓬佩奧說，美國關注的是中國共產黨和個別人的惡意行為，而不是中國人民。中國政府利用研究生和科研人員來獲取軍事利益，而這些人只是中國學生和學者簽證申請人中的一小部分。

白宮上周五的公告稱，禁止與中國軍方有關連的留學生、學者簽證進入美國。這項禁令涉及持F 類學生簽證和J 類訪問學者簽證前來美國就讀研究生，以及從事研究生與博士後研究的中國公民，攻讀本科專業的中國學生不在此列。

蓬佩奧：不正當利用研究環境

蓬佩奧稱此舉是中國政府戰略和政策的直接結果，「這些戰略和政策利用中國一些最優秀的研究生和科研人員在目標領域的機會，轉移和竊取美國機構的敏感技術和知識產權，不正當地利用我們開放、協作的學術和研究環境」。蓬佩奧說，這一行動將有助於維護美國國家和經濟安全利益以及美國科研企業的生產力和安全。當日，美國駐華大使館也宣布有關命令正式生效。

昨日，在例行記者會上，外交部發言人趙立堅表示，和其他問題一樣，蓬佩奧慣於編造謊言為自己的錯誤行為找藉口。中國留學人員聰明勤奮，一向是中美科技教育交流和兩國人民友誼的重要橋樑。他稱美方「這是開歷史倒車，只會損人害己」。

與貿易戰中方隨即提出反制措施不同，對於美方此次禁止中國有關留學生入境，中國暫未表示如何應對。美聯社報道，對於特朗普政府這一舉措，美國大學和科研機構表示反對，因為會損害它們招收中國學生而獲得的經濟利益，也擔心北京會採取對等行動限制其師生進入中國。

中國暫未提反制措施

中國是在美國的留學生第一來源國，目前約有36萬名中國留學生在美國就讀。《紐約時報》引述美國官方估計，該政策落實會影響約3000人。預計畢業於中國軍方院校7所大學的學生將受波及，包括北京科技大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、南京航空航天大學、南京理工大學及西北工業大學。路透社引述消息人士稱，被認為與解放軍有聯繫的中國研究生，可能有3000至5000名。

綜合報道

（中美角力）

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