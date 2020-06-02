中國天眼料9月起搜索外星文明

稱有潛力探測數千顆行星

《科技日報》報道，作為目前世界上最大、最靈敏的射電望遠鏡，中國天眼在搜尋外星人上的優勢顯而易見。張同杰表示，中國天眼有潛力探測到數千顆地外行星上的類地文明或擁有更先進技術的文明。

搜索外星文明，原本就是中國天眼5個主要的科學目標之一。張同杰表示，事實上，中國天眼針對外星人的搜尋行動早已開始。2018年，中國天眼安裝並調試了專門用於外星文明搜索的後端設備，該功能主要就是從浩如煙海的電磁信號中，篩選出有用的窄帶候選信號，排除天體和人工信號。

中國天眼除借助地球自轉「偷看」天空外，還能反覆觀測特定目標天體。對於其中有無可能隱藏外星人的蛛絲馬跡，張同杰表示，雖目前捕獲的可疑信號有待進一步甄別，但經過驗證，中國天眼的後端設備非常有效。設備分辨率高，對宇宙噪音的處理能力出色，這將讓中國天眼在搜尋外星人上如虎添翼。

「目前，中國天眼正在升級後端設備，預計9月後可投入新觀測。」張同杰透露，中國天眼正在醞釀新的觀測計劃，屆時，外星文明搜索也將同步啟動。不過，由於採取共時觀測模式，外星人搜尋並不會干擾中國天眼正常的科學觀測。