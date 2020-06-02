天安門母親無法集體祭拜 稱不感遺憾 尤維潔：港人聲援燭光仍亮

指新年後無法見難屬 難備祭文

總部設在紐約的「中國人權」昨發布「天安門母親」聲明指，31年來，雖然已經有60名死者家屬離世，但依然會堅持3項訴求，包括真相、賠償及問責，希望為所有六四慘案中的死難者，向政府討回公道。

尤維潔稱，農曆新年後，遇難者家屬難以見面，增加了準備祭文的難度，即使無法集體祭拜，家屬仍希望當天能分批前往墓地，同時不接受警方禁止他們前往的警告。

周鋒鎖：辦視像研討會供內地民眾參與

每年6月4日在維園舉辦的燭光晚會，是全球最大的「六四」天安門事件紀念活動。不過，今年因新冠疫情爆發，香港政府頒布了「限聚令」，晚會將面臨31年來首度停辦。綜合美國之音和港台報道，對於香港可能無法在維園舉行紀念六四燭光晚會，尤維潔表示，不感到遺憾，只要香港市民一直聲援，燭光依然會點燃，這也是每個人的心願。

此外，美國非營利公共福利組織「人道中國」共同創辦人、六四學運領袖周鋒鎖表示，疫情衍生了各種網上紀念活動，包括許多社群都在討論六四，他也舉辦了網上視像研討會，讓內地民眾，尤其是年輕人參與。

在台灣，台灣大學4日當晚將會在校園內舉行「六四卅一，榮光歸港」的紀念活動，台政治大學也會舉行「毋忘六四，同舟撐港」集會。而在台港人也將自發在自由廣場牌坊下舉辦燭光晚會；台灣清華大學當代中國研究中心則將舉辦「『六四』是怎麼一回事」和「血路」紀錄片放映會，並邀請香港立法會議員陳志全以視像方式參加映後座談。

當年的學運領袖、目前住美國的王丹Twitter呼籲，預留美東時間4日上午9時參加全球網路公祭和悼念，詳情今日（2日）公布。