創刊32年 台《聯合晚報》停刊

逾萬頭版拼成「謝謝」登頭版

聯合新聞網報道，《聯合晚報》在昨早上在聯合報官網公告，創刊32年又3個多月的《聯合晚報》自6月2日起停刊。昨下午報紙頭版，是用創刊迄今1萬1783天的頭版縮圖製成，中間是兩個大大的「謝謝」。公告表示，因受讀者閱讀習慣改變、電子媒體發展和新冠疫情等因素影響，決定終止發行。《聯合晚報》總編輯王茂臻稱，該報目前發行量已無法達致收支平衡，幾乎所有紙媒發行量都呈現下滑狀態。

總編：收支無法平衡 所有紙媒皆下滑

身為台灣目前唯一的晚報，《聯合晚報》表示自己的階段性任務已完成，感謝讀者的支持，讓晚報走過一萬多個日子。公告指出，訂戶權益將獲得充分保障，聯合報系提供各種方案讓訂戶選擇，包括轉訂聯合報系其他產品或退費。另外，採訪中心的外勤記者全部留任，昨日下午舉行勞資協商。

《聯合晚報》隸屬聯合報系，由《聯合報》創始人、國民黨前中常委王惕吾創辦。該報政治立場偏向泛藍。