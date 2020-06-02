李克強考察山東：地攤經濟是中國生機

微企稱貸款額低 李:研人力資本作擔保

李克強赴山東考察的消息，昨日由中國政府網對外發布。在總理記者會上，李克強提到了中小微企業和地攤經濟在「穩就業」中的作用。昨日的考察也圍繞這一主題。

昨日上午，李克強考察山東煙台藍色智谷，與部分小微企業主開了個「站談會」。他重點了解金融支持穩企業保就業政策落實情况，仔細詢問小微企業目前融資實際利率、授信額度以及經營狀况等。一名從事「互聯網+教育」的小微企業主告訴李克強，現在遇到的普遍難題是沒有固定資產，最高貸款額度只有500萬元人民幣。

揚言請500大學生 易綱主動索名片

知悉這企業三成員工是博士和碩士，其餘均為本科以上。李克強對隨行的央行行長易綱說，像這樣的「雙創」企業屬新業態，大多輕資產、重智力，金融機構不僅要把知識產權作為融資擔保依據，而且要研究將人力資本作為貸款額度擔保重要依據，「我們就拿今天這個個例作為研究解決這一問題的樣本，不只為了這一家企業，而是為了解決全國更多這樣小微企業的融資難題。」

聽了發言，該小微企業主說，「如果這一政策能夠落實，今年我還會再招500名以上大學生。」李克強當即說，那政府會給你更大的支持。李克強說，今年內地大學畢業生再創歷史新高，達到874萬人，希望各個企業都能多招一些人，特別是大學生，關鍵時候拉他們一把，國家會給企業更大的財政金融支持。「站談會」後，易綱主動找到那名小微創業主要了名片。

李克強還考察煙台一老舊小區，在小區對面有許多小販在店門擺起攤位。李克強對小販說，地攤經濟、小店經濟是就業崗位重要來源，是人間煙火，和「高大上」一樣，是中國生機。