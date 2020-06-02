美國安顧問：華對示威幸災樂禍 指控中國反應有官方介入 官媒反擊：自釀苦酒

明尼蘇達州男子弗洛伊德上周一晚涉嫌使用偽鈔在商店買煙，被一名警員用膝蓋壓頸而死。事件掀起數十個城市抗議活動，多地演變成激烈的警民衝突及騷亂。美國政治新聞網站Politico報道，奧布萊恩周日在美國廣播公司（ABC）節目中點名中國、俄羅斯、伊朗等國家在抹黑示威活動，並稱從一些Twitter帖文看來，「中國人對美國騷亂感到滿意和安慰」，且與俄羅斯不同的是，中方的反應明顯有官方介入。

趙立堅昨稱奧布萊恩等官員的分析毫無根據，「中方不干涉別國內政，世界人民通過媒體看到美國正在發生的一切」。他說，中方是有是非觀念的，從來反對一切形式的暴力違法行為，希望美方正視自身存在的種族歧視問題。

共青團轉發搶劫照 配文美麗風景線

對於有觀點將美國抗議同香港反修例示威作對比，趙立堅表示，這兩者起因完全不同。在香港反修例風波中，「內外敵對勢力肆無忌憚地進行各種分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動，這是『港獨』 和黑色暴力活動是嚴重危害國家安全的行為。」趙說，美國發生的抗議活動的起因，美國媒體已報道得非常充分 。據美國之音昨報道，美國示威活動仍持續，事件始於弗洛伊德被一名警察用膝蓋壓在他的後頸後死亡。

趙立堅又稱，「恐怕很多人也想問同樣的問題：為什麼美方將香港的所謂『港獨』和黑色暴力分子美化為英雄，而將美國國內抗議種族歧視的民眾稱之為暴徒？為什麼美方對香港警察克制文明執法橫加指摘，卻對國內抗議者威脅開槍射擊，甚至動用國民警衛隊？」指美方的做法是最典型的「世界馳名雙重標準」。

央視《新聞聯播》日前的國際銳評再度批評美國政客因抗疫失責屢屢「甩鍋」中國，甚至揭開種族歧視的陳年瘡疤，而弗洛伊德之死所引爆的騷亂，就是美國政客自釀的一杯苦酒。「共青團中央」則在微博轉發美國示威者搶劫及建築物起火圖片，配文「美……美麗的風景線？」暗諷。

環時：美接下來如何打香港牌？

《環球時報》亦刊登總編胡錫進的評論文章，其中引用美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容香港反修例運動為「美麗的風景線」一詞嘲諷，「美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了」。他又反問「佩洛西和蓬佩奧們」，是否中國政府和全國人大應該立刻發聲明支持美國黑人和底層民眾的反抗，以此為美國以後「給香港的暴徒們點讚叫好做出道義鋪墊」，否則「華盛頓接下來的香港牌還怎麼打啊？」

（綜合報道）

（中美角力）

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