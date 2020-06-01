醫科女學生玩彈牀 頭着地全癱

同行表哥：無培訓影片 無注意事項

澎湃新聞報道，事主和男友及表哥25日晚相約到上海平山路九里山北「幻影星空」彈牀館去玩彈牀。據事主表哥表示，當時館內沒有安排觀看任何培訓影片，無人告知遊玩注意事項，他們也沒看到一處明顯的安全提示。

一人跳下氣墊 彈另一人入波波池

購票後，3人準備玩名叫「人體炸彈」的項目，工作人員向他們簡單講解玩法：場地有一個高大的氣墊，站在高處的人用力跳下，另一端躺在低處的人就會被彈入旁邊的波波池中。經向工作人員確認是否安全，得到的答覆是「大家都是這樣玩的，沒事兒」。

短片顯示，當事主躺上去時，事主男友和表哥到上面跳下。但事主被彈起時，頭向下摔入波波池內動彈不得。眾人將事主抬了出來，並致電召救護車。經手術後，事主至今胸部以下仍然沒有知覺，醫生診斷結果為「完全截癱」。醫生表示事主傷勢很重，手術很順利，但後期康復治療階段會很漫長，費用也不好估量。

幻影星空彈牀館現已暫停開放。負責人表示，要作消防改造和培訓。彈牀館在5月20日才開始試營業。