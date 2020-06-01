罰無業績員工生食蚯蚓 貴州裝修公司被查

環球網報道，近日有網民上傳圖片，稱名為「畢節××裝飾」公司的處罰清單上面，列出了「吃蚯蚓、泥鰍……」等多種處罰方式。據網民表示，開始時有部分員工認為公司只是嚇一下他們 ，惟5月25日晚上，公司真以該方式懲罰業績不達標的員工。

有員工表示，看到活的蚯蚓和泥鰍，不少同事都感覺惡心反胃，但公司一名負責人繼續示範怎樣吃才能嚥下。其中一名員工說：「他們有的吞下去了，直接用紙包着吞，我沒有吞也沒有吃，看到這個我腿都是軟的，因為醫生說動物（寄生蟲）這個已經是傳得沸沸揚揚的，我真的很怕出事情。」

稱可罰款代替 員工多選擇受罰

該員工透露，之前公司曾以深蹲、吃生雞蛋等形式處罰無業績的員工，想不到會發展成吃蚯蚓、泥鰍這種惡劣的方式 。公司聲稱，不吃蚯蚓還可以通過罰款500元（人民幣，下同）及請全公司的員工吃早餐的方式來代替 ，但即使員工同意罰款，也不能直接交錢，而是要通過給公司寫下借條的方式來完成罰款。

對於許多等待處罰的員工來說，500元加上請全體員工吃早餐的支出，兩項加起來是一個不小的數目 ；所以，很多人最終都忍痛選擇以吃蚯蚓或泥鰍的方式來接受處罰。

公司稱為激勵 律師：屬體罰違法

以生吞蚯蚓作為處罰方式的是畢節三禾品味裝飾公司。據公司負責人回應，設置生吃蚯蚓、泥鰍等懲罰方式，是為激勵員工掙錢，「你來我公司上班，我們肯定要有業績，那我給你制定了任務的同時，獎勵也給你制定了，你不可能說你完了就只要獎勵，然後沒有懲罰。」

畢節市律師協會副會長姜楨祥表示，如果該公司確實存在違背員工意願，讓員工生吃泥鰍、蚯蚓等行為，該行為就屬於對員工的體罰，根據《勞動合同法》第88條和《勞動法》第96條的規定，應當對相關責任人員給予行政處罰。