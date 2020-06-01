中科院籲科技界攻克核心技術

中新社報道，在第四個「全國科技工作者日」到來之際，國家主席習近平給袁隆平、鍾南山、葉培建等25名科技工作者代表回信，信中表示，希望全國科技工作者堅定創新自信，着力攻克關鍵核心技術，促進產學研深度融合。中科院黨組表示，全院各級黨組織要引領廣大科技工作者，持續推進「率先行動」計劃，切實履行好新時代國家戰略科技力量的使命。「率先行動」計劃是中科院對所屬的100多個研究機構作大刀闊斧的全面改革，力求2030年全面實現「四個率先」：率先實現科學技術跨越發展，率先建成國家創新人才高地，率先建成國家高水平科技智庫，率先建設國際一流科研機構。

李蘭娟張伯禮等獲創新爭先獎

另據新華社，在第二屆全國創新爭先獎表彰獎勵大會上，浙江大學傳染病防治國家重點實驗室主任李蘭娟，天津中醫藥大學校長張伯禮等多名在抗擊新冠疫情鬥爭中作出重要貢獻的科技工作者獲得全國創新爭先獎章。

全國創新爭先獎於2017年經中共中央批准，由中國科協和人力資源社會保障部、科技部、國務院國資委共同設立，每3年一次評出在基礎研究和前沿探索、重大裝備和工程攻關、成果轉化和創新創業、科普及社會服務等方面作出卓越貢獻的優秀科技工作者和優秀團隊。本屆評選特別設立「疫情防控」和「脫貧攻堅」專題。