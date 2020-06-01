網傳印兵毆解放軍 印防長：會談解決紛爭

網傳解放軍綁5印傷兵照片

5月初，中印武裝人員在邊境拉達克（Ladakh）地區發生衝突，昨日Twitter流傳一段長約兩分半鐘的短片，解放軍與印度軍人在班公湖發生衝突，一名解放軍士兵被按倒在地，多名印度軍人用木棍等破壞東風猛士偵察車。有內地知名軍事博主稱，事件緣於印軍偷襲解放軍交涉軍官。微博認證為知名軍事博主的網民「南海的浪濤」在微博稱，「此事很快通過兩軍的前線會晤解決了，但幾天後印軍繼續擴大事件，捂不住了。」軍事作家「科羅廖夫」上載的圖片顯示，至少有5名印度士兵被綁住手腳，數名戴口罩的解放軍士兵在一旁戒備。

印發言人：短片未核證 無暴力事件

印度新聞網站The Print引述印度陸軍發言人阿南德上校（Colonel Aman Anand）發聲明稱，社交媒體上該段兩分半鐘短片「未經核證」，試圖將之與目前印北邊界的局勢扣連是蓄意誤導。他表示目前當地並無暴力事件出現：「在兩國邊界管理的既定協議指導下，雙方軍隊指揮官正協商解決分歧。」辛格接受「今日印度新聞台」（Aaj Tak）採訪時表示，兩國正作軍事和外交層面的對話，以解決拉達克地區對峙。據報道，衝突緣於中方在事發地區興建公路，惹來印方不滿。

對於邊界衝突，中國外交部發言人趙立堅5月27日在例行記者會上表示，中方在邊界問題上的立場一貫、明確，一直認真落實中印領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，目前「中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的」。