網傳印兵毆解放軍 印防長：會談解決紛爭

【明報專訊】中國與印度兩國邊防軍人近期在克什米爾東南部的拉達克地區對峙並頻現衝突，最新的一次中印軍人在班公湖發生衝突事件中，一名解放軍士兵被印度士兵擊打倒地，解放軍隨後反擊，打傷制服5名印度士兵。印度防長辛格（Rajnath Singh）5月30日首次表態稱，中印將通過外交及軍事層面會談解決紛爭。
網傳解放軍綁5印傷兵照片
5月初，中印武裝人員在邊境拉達克（Ladakh）地區發生衝突，昨日Twitter流傳一段長約兩分半鐘的短片，解放軍與印度軍人在班公湖發生衝突，一名解放軍士兵被按倒在地，多名印度軍人用木棍等破壞東風猛士偵察車。有內地知名軍事博主稱，事件緣於印軍偷襲解放軍交涉軍官。微博認證為知名軍事博主的網民「南海的浪濤」在微博稱，「此事很快通過兩軍的前線會晤解決了，但幾天後印軍繼續擴大事件，捂不住了。」軍事作家「科羅廖夫」上載的圖片顯示，至少有5名印度士兵被綁住手腳，數名戴口罩的解放軍士兵在一旁戒備。
印發言人：短片未核證 無暴力事件
印度新聞網站The Print引述印度陸軍發言人阿南德上校（Colonel Aman Anand）發聲明稱，社交媒體上該段兩分半鐘短片「未經核證」，試圖將之與目前印北邊界的局勢扣連是蓄意誤導。他表示目前當地並無暴力事件出現：「在兩國邊界管理的既定協議指導下，雙方軍隊指揮官正協商解決分歧。」辛格接受「今日印度新聞台」（Aaj Tak）採訪時表示，兩國正作軍事和外交層面的對話，以解決拉達克地區對峙。據報道，衝突緣於中方在事發地區興建公路，惹來印方不滿。
對於邊界衝突，中國外交部發言人趙立堅5月27日在例行記者會上表示，中方在邊界問題上的立場一貫、明確，一直認真落實中印領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，目前「中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的」。