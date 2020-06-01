台智庫：兩峽三海將成戰場中心

剛落幕不久的全國兩會，因最初政府工作報告涉台部分罕有未提「九二共識」和「和平」，一度引發揣測。上周在北京舉行高規格的《反分裂國家法》實施15周年座談會上，軍方高層再次強調，必要時可以採取非和平方式統一台灣。

北京南海「三步走」衝擊核戰略平衡

中央社報道，台灣國防安全研究院日前發布「美軍戰略機動確保區域安全」國防安全即時評析指出，印太區域隨解放軍遠洋海軍的擴大，地緣戰略上呈現陸海權撞擊架構。在新冠疫情依然肆虐、解放軍兵力投射日趨頻繁情况下，印太區域呈現疫情與戰情皆升溫的局勢，特別是在南海區域，中國作島礁建設、部署戰略核潛艦，及宣布西沙行政區等措施，北京在南海軍事化、核武化、內政化的「三步走」政策，不僅影響區域安全與穩定，甚至衝擊全球核戰略的平衡。

關島回防本土 美印太戰略惹關注

台國防院強調，「兩峽三海為美軍戰略機動的重心」，值得注意的是美軍印太軍事戰略的調整，美軍將駐防關島的B-52轟炸機移防回本土後，接連以更具突防力與打擊力的B-1B超音速轟炸機多批次進入東海、南海，展現高速的機動部署能力。

台國防院強調，美軍在反制解放軍海空擴張的戰略思考，是以「外線作戰」多兵機動多方向制壓；地緣戰略上，則以台灣北部的宮古海峽、南部的巴士海峽，以及中國東海、南海、菲律賓海為主，形成「兩峽三海」的戰場重心，此一陸海權的競爭，對於後疫情時期的國際政治與區域安全的發展，也將是關鍵影響的要素。