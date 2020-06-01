台民調：六成撐完善港澳例救港人 專家：台人憂港淪「一國一制」 協助程度現分歧

811有效樣本 逾一成無明確意見

中央社報道，時代力量昨公布民調顯示，針對香港議題，是否支持台灣政府修改《難民法》與《港澳條例》，有60.3%民眾支持，28.4%不支持，無明確意見的有11.3%。據指，民調是委託「趨勢民調」公司所做，對象為台灣20歲以上人士，於5月25日及26日以分層比例抽樣方式做電話調查，有效樣本811份。

台灣總統蔡英文上周表示高度關心香港局勢，同時提出依據《港澳條例》第60條，若香港情勢發生變化，可能部分或完全停止適用該條例；其後提出對港人的人道救援行動方案。

另外民眾黨、時代力量、國民黨等在野黨紛紛提出針對《港澳條例》第18條，即「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」的修正案，以完善條例對受政治迫害者的庇護。

港留學生：盼確保身分待遇不變

去年反修例運動促使不少港人赴台居留，如今北京當局再推港區國安法，就讀台灣文化大學的張姓港生對《聯合報》表示，身邊的港生都很沮喪，「這只會讓港生更想留在台灣」。據報道，張為家中獨子，家境普通，因嚮往台灣的自由，又有想讀的學系，4年前到台念書，今年畢業。他原本無打算繼續升學，惟隨着香港局勢變化，父母鼓勵他留台升學工作，藉此換取居留權。他順利考上研究院，得以繼續留台。

張表示，身邊港生有一半想回港，一半想留台，原本沒考慮留台的同學最近也開始考慮。他和許多港生都期待，無論香港局勢怎變，台灣政府都能確保港生的身分，相關待遇不變，讓熱愛台灣的港人留下來。

據台灣移民署日前發布的數據，近年港人赴台居留、定居呈增長趨勢，去年有5858名港人赴台居留，按年增41.22%。有負責移民台灣業務業者稱，近日港區國安法的推出令諮詢移民赴台的人數大增4倍。

張五岳：人道考慮 對兩岸關係影響微

中華港澳之友協會秘書長、淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳對本報表示，大陸一直強調「一國兩制」在香港成功實踐有台灣示範作用，但港區國安法意味着「一國兩制」可能淪為「一國一制」，台人肯定是「不樂見」的。

張五岳認為，短期來說，台灣社會整體支持對香港提供必要協助，但民眾意見不一，為香港提供的「必要協助」去到什麼程度，仍待觀察。他又認為，台灣表態對港提供援助是出於人道方面考慮，會部分影響兩岸關係，但不會變成當前兩岸關係的「爆點」。

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