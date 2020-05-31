駐京周記：小販經濟再度繁榮？

流動小販因市容被清理

李克強談及的月入千元6億人，主要集中在農村、農民工群體和小部分城市低收入家庭。在過去很長一段時間，農村勞動力主要向省城甚至一線城市匯集，以流動小販形式掙扎於大城市的石屎森林之中。改革開放以來，流動小販對於繁榮經濟曾起過不小作用。比如在開放之初，知青返城，京津的「大碗茶」解決了大量的就業問題；1990年代國企改革，大批工人下崗，各地開放夜市，又保住了很多人的飯碗。但隨着內地經濟水平逐步提高，對市容要求也逐步上升，流動小販等「非正常就業」就成為市容「頑疾」而被清理。雖然市貌整潔乾淨，卻缺市井煙火的味道，在一線城市打造「市井街巷」的背景下，顯得頗為諷刺。

2017年北京曾因清理低端人口，直接導致京城原本隨處可見的「放心早餐車」難見蹤影，旅遊景區附近兜售小商品或小吃的攤販也不知去向。去年北京曾試圖啟動夜間經濟，但除了三里屯、簋街等原本就依靠夜間經濟的地域外，其他地方的「深夜食堂」卻不慍不火。究其原因是規模化高檔化的夜間經濟項目，難以刺激草根階層的消費。而這一狀况，很可能會在取消佔道經營後得到改善。

其實一個城市的經濟發展，應該如滄海不拒細流。以北京為例，曾一直被認為擁有北京烙印的諸多文化如京劇、烤鴨、稻香村、譚家菜，無一是生於北京源於北京。就連曾經養活了很多知青的大碗茶，在去年建成營運的大興機場內，也被當作文化符號。所以焉知再度繁榮的小販經濟，會不會產生新的符號。

明報記者 鄭海龍