美加多地辦六四晚會 美國務院線上悼念

洛城藝術家向李文亮艾芬致敬

洛杉磯「視覺藝術家協會」（The Visual Artists Guild）29日發出通知，將於31日舉辦儀式，「緬懷31年前天安門大屠殺」的逝者；屆時將在下午通過YouTube和facebook現場直播。美國之音報道，視協通告稱，由於疫情關係，紀念活動將在線上進行，還將向武漢疫情中的言論自由及人權先鋒人物，包括武漢市中心醫院醫生李文亮、艾芬，以及發布武漢情况的當地商人方斌和上海律師張展等致敬。

美國國務院民主人權與勞工局東亞辦公室負責中國事務的官員米勒（Beau Miller），亦在29日通過電郵宣布，國務院將在美東6月3日（中國時間6月4日）舉辦在線燭光晚會，米勒稱，「新冠病毒爆發，威脅到每年舉行的6月4日守夜活動，也威脅到傳統上舉行的其他面對面活動。我們歡迎諸如共產主義受害者紀念基金會舉行在線悼念活動的舉動」。

此前美國的六四檔案、對華援助協會、中國民主人權聯盟和魏京生基金會等宣布，將於6月3日晚間共同主辦紀念六四的全球網絡會議。而加拿大多倫多、卡加利、溫哥華3市，也將於6月4日舉行紀念活動，活動嘉賓、八九民運學生領袖王丹昨在facebook表示，「在六四31周年紀念前夕，收到曉波紀念文集的英文版，格外悵然」，期盼支持者能「永遠不要做一個會遺忘的人，永遠記住劉曉波」。