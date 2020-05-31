陸參謀長：不承諾放棄用武 穩控台海局勢

新華社昨發布李作成發言全文，他與全國人大委員長栗戰書一樣，引用《反分裂國家法》指出，在「武統三條件」下，解放軍將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。李作成強調，解放軍有「堅定的意志、充分的信心、足夠的能力」挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀。

李作成說：「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道；堅決懾止『台獨』分裂活動，促進祖國統一大業，堅決維護祖國統一。」

因應台海緊張局勢，中央社昨引述台軍方人士說，考量升高威脅及任務需求，空軍作戰指揮部將現行一席少將副指揮官提升至中將位階，即採指揮官與一席副指揮官「雙中將」編制。至於中將副指揮官人選，經軍方簽報，總統蔡英文已核定由空軍副參謀長姜光華少將接任，於6月1日上任，並配合台軍每半年一次的中少將定期晉任作業，於7月1日晉任為中將。

台空軍作戰指揮部升格雙中將編制

在空軍作戰指揮部近日調整以前，台軍僅負責北部地區及首都衛戍重任的陸軍第6軍團有中將指揮官及一席中將副指揮官的「雙中將」編制。