國台辦：台立院插手港事必食惡果 蘇貞昌籲朝野共抗北京打壓

批庇護暴露「台獨」本性

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨日就台立法院聲明指出，全國人大涉港立法的目的是為維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長期繁榮穩定，保障「一國兩制」行穩致遠，針對的是危害國家安全的外部勢力、分裂勢力、暴恐勢力，保護的是香港市民依法享有的各項權利和自由。

馬曉光說，民進黨當局和島內一些政客一而再、再而三歪曲事實，顛倒黑白，妄加指摘涉港立法，就是因為有關涉港立法要斬斷「台獨」、「港獨」勾連亂港分裂的黑手；台立法機構發表所謂聲明，推動所謂立法、行政措施，給「亂港分子」提供救援，是對違法暴恐勢力公然庇護，進一步暴露其搞亂香港、攻擊「一國兩制」、謀求「台獨」的政治本性，其圖謀不會得逞，插手干預香港事務，必將自食惡果。

台立法院民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量四大黨團的共同聲明，抨擊大陸繞過香港立法會訂立「港區國安法」，嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「50年不變」承諾，對此表示強烈遺憾及嚴厲譴責。

稱反分裂法遏台獨發揮作用

另外，馬曉光指出，《反分裂國家法》實施15年來，在遏制「台獨」分裂圖謀、推進祖國和平統一方面發揮了重要作用，為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展、維護廣大台灣同胞福祉提供了堅實法治保障。他又說，日前舉行的《反分裂國家法》實施15周年座談會表明北京「遏制打擊『台獨』分裂的堅強決心、維護兩岸同胞利益福祉的永恆初心、推進祖國完全統一的必勝信心」。

柯文哲：港資金人才外流 台北協助

中央社報道，蘇貞昌昨受訪時說，「港區國安法」代表中國違背對香港「一國兩制」50年不變的承諾，由此可見所謂的「一國兩制」都是謊言。蘇貞昌希望國民黨能夠與台灣主流民意站在一起，朝野團結一起對抗北京所謂的「一國兩制」及對台灣的打壓。

台北市長柯文哲說，「港區國安法」會增加香港抗爭，也會讓台灣離中國更遠，北京需要思考。他說，台北有成立香港專案小組，如果香港的資金、人才要外流，必須給一定協助，「我前幾天遇到新加坡駐台代表，說我們不努力的話這些全部都跑到新加坡去」。

哈佛學者：目前局勢極危

哈佛大學教授、「修昔底德陷阱」的提出者艾利森（Graham Allison）接受美國之音專訪時說，在目前情况下，台灣可能做出北京認為走向更獨立的重大舉動，「因為它看着在香港發生的一切，會說『一國兩制』在那裏行不通，那麼我們最好有盡可能多的空間。」如果台灣採取這樣的行動，北京也許認為可以對台灣採取行動。艾利森認為，目前局勢極為危險，因為一旦北京對台灣動武，雖然不確定美國會否協防台灣，但無疑可能引發美中開戰。

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