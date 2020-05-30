內地訂明家養畜禽目錄 狗未列入

央視新聞報道，33種家養畜禽種類中，傳統畜禽佔17種，分別為豬、普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉；特種畜禽16種，分別為梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、火雞、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、番鴨、綠頭鴨、鴕鳥、鴯鶓、水貂（非食用）、銀狐（非食用）、北極狐（非食用）、貉（非食用）。農業部表示，上述畜禽是經人類長期馴化和選育而成的家養動物，具有一定群體規模、主要用於農業生產的品種，可在人工飼養條件下繁衍，為人類提供肉、蛋、奶、毛皮、纖維等產品，或滿足役用、運動等需要。

農業部表示，在公眾諮詢階段，大多數人贊成狗不列入「目錄」。部門稱，狗的馴化歷史悠久，過去主要是看家護院與狩獵放牧，現在用途更加多樣化，體現為寵物陪伴、搜救警用、陪護導盲等功能，與人類的關係更加密切；又提到聯合國糧農組織統計的家畜家禽中並沒涵蓋狗，國際上普遍不按畜禽管理。農業部強調，隨着時代進步，人們的文明理念和飲食習慣不斷轉變，一些關於狗的傳統習俗也會改變。

早前世界動物保護協會科學家孫全輝稱，「目錄」未列狗，即今後狗不按畜禽管理，屠宰動物檢驗檢疫就不會有針對狗的檢疫證明，「相當於狗肉買賣非法化」。