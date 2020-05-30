裁定違憲 台即廢通姦罪 施行85年 「不利益大於公益」

逾10地方法官等聲請釋憲

台《刑法》第239條規定：「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同」。早前苗栗地方法院陳姓法官承辦妨害婚姻案件時，認為通姦罪有違憲疑義，與抱持相同看法的另10餘名法官及1名林姓男子，向大法官聲請釋憲。大法官於3月進行言辭辯論後，昨日下午在憲法法庭宣示釋憲結果。

中央社報道，台灣司法院秘書長林輝煌會後轉述大法官意見表示，儘管通姦罪對於婚外性行為具有一般預防作用，但對於維繫婚姻關係或婚姻制度幫助很有限。婚姻的成立以雙方感情為基礎，是否能維持和諧、圓滿，則有賴雙方的努力與承諾，而不是刑罰。

大法官：國家權力介入婚姻侵私隱

林輝煌指出，通姦罪不僅直接限制人民的性自主權，其發現、追訴及審判過程，必然侵擾個人生活私密領域，讓國家公權力長驅直入人民極私密領域，嚴重干預個人隱私。大法官認為，刑罰雖有「懲罰」違反婚姻忠誠義務配偶的作用，但是國家權力因此介入人民的婚姻關係，反而可能產生負面影響。

他說，大法官仍肯定婚姻、家庭制度的社會價值，但也強調婚姻關係中個人人格自主的重要。隨社會自由化與多元化發展，這也是當代民主國家婚姻法制的主要發展趨勢。通姦罪違憲失效後，仍得藉由民事法律規定維護家庭與婚姻。

台灣法務部統計稱，全台法院目前仍在審理中的通姦罪案件約有162件，承審法官可藉此釋憲案判決免訴。另有在監執行共33人，男性25人、女性8人，其中至少3人為單純犯通姦罪，於昨晚獲釋。

162宗案可免訴 至少3人獲釋

台灣行政院發言人丁怡銘昨稱，行政院尊重釋憲，但不代表通姦行為可被容許或不用負法律責任，通姦行為、破壞家庭與婚姻，依現行法律仍要負民事賠償責任，請民眾不要誤解。大陸於1950年公布的《刑法大綱草案》亦包含處罰有配偶之通姦行為，但在1980年後廢除。