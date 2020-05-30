北京聞風：「港區國安法」料非簡單「兩步走」 ／文：鍾鳴九

首先，中央將堵住香港在國安領域的漏洞和堅持「一國兩制」的苦心、決心、信心表達得非常明晰。

忍無可忍，是北京對香港亂象的態度。從李克強的政府工作報告到王晨所作的說明，再到高層「落團」接見港區代表委員時的表態，種種迹象表明，無論是香港日益突顯的國安風險，還是外部勢力的插手，乃至23年來基本法第23條的懸而未決等，皆已觸及中央底線。北京出手，有迹可尋。

京決心勿低估 反制外國非空話

在當前國際形勢變化尤其是中美博弈加劇的背景下，北京反覆強調的「總體國家安全觀」不可能遺漏香港這塊短板，同時更要確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保一國兩制實踐不變形不走樣。按北京學者田飛龍的觀點，「中央治港，不再過度自我束縛，不再單方面依賴香港高度自治權解決香港社會面臨的一切問題和挑戰」。本港袞袞諸公，不可再低估中央之決心，亦不宜再有投機之想。

同時，對外國和境外勢力的反應，中央已有預判和準備。從近來北京對待美、澳、加等國的策略和手段來看，「採取必要措施予以反制」，絕非空話，配套方案可因應而出。

其次，「港區國安法」非突然決定，中央早有通盤考量，對時間、節奏的把握亦有相關安排。

早在去年底的中共十九屆四中全會公報中，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，即是信號。今年4月初，香港中聯辦主任駱惠寧發表文章紀念基本法頒布30周年，重點提及維護國家安全是香港必須履行的憲制責任；同月15日的「全民國家安全教育日」，駱惠寧和林鄭月娥皆有致辭。然北京治港風格已有轉變，在一些以往長期含混的議題上，多個部門和機構的密集發聲已經明確。

北京官媒聞風而動。5月7至9日，新華社連發3文，回望修例風波；17日，央視亦推出專題片《另一個香港》，探尋修例風波來龍去脈。之後是否還有「下一集」，料將因應局勢變化而為。

制訂內容料按事態發展推進

從涉港決定草案被公開列入兩會議程，到被審議、表決通過至今，中央到港府的各級表態毋庸贅言。值得注意的是，外交部駐港公署特派員謝鋒25日專門向130名外國駐港領團、商會、外國傳媒和駐港國際組織代表講解「港區國安法」。再看本港四大地產商的表態，港府多名司局長到街站簽名，立法會二讀通過《國歌條例草案》，每一步皆有所指，層層推進，後續操作亦可期。

至於全國人大常委會對「港區國安法」的制定本身，料也將根據事態發展而適時推進。按照相關立法規定，應經3次常委會會議審議後再交付表達，常委會一般每兩個月舉行一次，但如有特殊需要還可臨時召集。這將意味一籃子的法律和政治工程，還包括加強專門機構、執行機制和執法力量建設，確保相關法律在香港有效實施。

再次，「港區國安法」並非大包大攬，香港仍應自行立法。這既是因為國家層面的立法只針對極少數人，解決最嚴重、最突出的風險，也是緣於香港維護國家安全的憲制責任，同時是給香港留下餘地。

文：鍾鳴九