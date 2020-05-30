訪銅鑼灣書店 蔡：已立專案小組助港人

中央社報道，蔡英文昨到訪由移居台灣的香港銅鑼灣書店前店長林榮基開設的同名書店，感謝林榮基對香港人權自由民主的堅持，「代表台灣歡迎他」；又提到想了解準備來台港人或在台港人的需求。蔡表示，政府已成立一個專案工作小組來處理港人事宜及給予協助。她在書店逗留約20分鐘，在店內的「連儂牆」留下字條「自由的台灣撐住香港的自由」。林說，希望蔡英文政府能延長在台港人的逗留期。

立院四大黨團聲明 撐港雙普選

民進黨團、國民黨團、民眾黨團與時代力量黨團昨就「港區國安法」發表共同聲明，抨擊大陸有關做法嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「50年不變」的承諾，對此嚴厲譴責。聲明又稱支持港人的民主與自由及雙普選訴求，將依「港澳條例」對港人提供協助；呼籲行政院積極落實「香港人道援助關懷行動專案」，對因追求民主自由受到迫害的港人依法給予必要協助。聲明又要求陸委會每季提出「香港特殊地位檢討報告」，評估香港政治、經濟、社會的獨立性，因應局勢適時檢視《港澳條例》。

48立委組「台灣國會香港連線」

當日立法院還成立團體「台灣國會香港友好連線」，《自由時報》稱連線由無黨籍立委林昶佐任會長，48名跨朝野黨團的立委加入。林昶佐說，「連線」將讓國會聲援香港的能量更有效的串連。行政院長蘇貞昌昨到立法院報告施政方針並備質詢亦表示，香港局勢牽動區域和平安全，台灣政府會妥適因應，為港人提供人道協助。