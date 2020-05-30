《反分裂法》座談 軍事統戰高層與會 警告台獨 栗戰書：武統是最後選擇

新華社報道，在人民大會堂舉行的座談會，出席者包括栗戰書、全國人大副委員長王晨、中央軍委副主席許其亮上將、中央外事辦主任楊潔篪、中央統戰部長尤權，發言者則有國台辦主任劉結一、全國人大常委會法工委主任沈春耀、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝。這陣容包含1名中央政治局常委、3名中央政治局委員、1名中央書記處書記，規格頗高，並涵蓋立法、軍事、兩岸、外交、統戰等領域。

稱台獨誤判 提「武統三條件」

栗戰書約4000字的講話稿出現34個「獨」字和36次「統一」，他稱，一段時間以來，「台獨」分裂勢力誤判形勢，不斷挑釁，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重挑戰維護國家主權和領土完整的底線，須堅決遏制打擊。

栗戰書再次提到《反分裂法》第8條規定：「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」他稱，如果「台獨」勢力一意孤行甚至鋌而走險，將按《反分裂法》採取必要手段，粉碎「台獨」分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。

栗戰書重申，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍努力」。他強調，《反分裂法》關於以非和平方式實現統一的規定是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，「是不得已情况下做出的最後選擇」。

台媒：中共釋底線 或改反分裂法

台媒「ETtoday新聞雲」報道，沈春耀稱《反分裂法》不是「田野的稻草人」或「法律貨架上的擺設」。報道引述涉台人士稱，中共已釋出最後容忍底線，加上現在台海形勢更複雜，未來很有可能考慮調整《反分裂法》，將增添台海形勢不穩定性。

陸委會籲回到蔡英文主張

陸委會昨回應稱，對北京不斷倡議「反民主、非和平」政策與法制表達強烈不滿和遺憾，表示台灣政府將密切注意形勢發展，提升自我防衛，堅定捍衛國家主權與民主自由，又呼籲回到台灣總統蔡英文主張的「和平、對等、民主、對話」互動途徑。中央社報道，台灣防長嚴德發昨在立法院接受質詢時說，目前兩岸狀况沒有異常，軍方會做好各方面應對，「做最壞打算，做最好準備」。行政院長蘇貞昌昨回應質詢時亦稱「備戰而不懼戰」。

陸政府報告改字眼 「和平」重現

此外，大陸上周五（22日）發布的政府工作報告涉台部分罕有未提「九二共識」和「和平」，有官媒解釋稱是因今年報告篇幅縮短。不過，全國人大會議前日通過的報告已加入「一個中國原則、九二共識、兩岸和平發展」，起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君昨表示，對台工作大政方針是明確的，報告的起草和修改也是對此的體現。

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