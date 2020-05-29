英裁定報道反修例偏頗 華官媒面臨釘牌

英國通訊管理局（Ofcom）去年9月就相關節目展開調查，周二（26日）發表報告。《衛報》引述報告稱，CGTN去年8月至11月的5次反修例節目，側重講述示威破壞經濟，極少有提到示威者上街的原因。Ofcom認為，節目大部分時間報道香港政府的意見，未有給予另一方意見足夠比重，「只對暴力做了一個方面的呈現，給出的印象是抗議者才是對暴力和混亂唯一有責任的一方」。

CGTN回應稱，曾嘗試訪問示威者，但遭拒絕。據BBC報道，CGTN有15個工作天時間回應指控。倘局方決定處分，CGTN可能面臨罰款甚至被撤銷廣播執照。

有15天辯護 華使館撐CGTN

央視新聞昨日引述中國駐英大使館發言人回應稱，CGTN在英國落地17年來，為傳遞中國聲音、傳播中國文化、增進兩國人民相互了解發揮了重要作用；報道反映港人希望盡快止暴制亂、恢復秩序的心聲，完全開放、透明、客觀，希望Ofcom作為獨立監管部門，秉持公平公正原則重新考慮判定。