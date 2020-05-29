紐時：與解放軍關連學生 美擬取消簽證

《紐約時報》引述美國官員說，特朗普政府計劃取消一批中國留美研究生和研究人員的簽證，因他們與解放軍有聯繫的大學有直接關連。報道指，美方此舉是要阻止部分中國學生赴美。目前在美國就學的留學生群體中，中國公民佔多數。

報道指，華府這一舉動估計影響約3000名學生，佔在美國約36萬中國學生中少數，但當中一些人或正從事重要研究。官員無提供受影響學校名單，據悉，中國有7所大學與軍方有聯繫，大多是有聲望的大學，設有資金雄厚的科技計劃。報道又指，部分美官員認為這種背景的學生或是間諜，惟亦有大學職員對此有保留，認為這可能助長反亞洲種族主義。

美艦航經南海 中方：嚴重侵犯主權

另外，美國海軍神盾驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin）昨日據報航經中國南海西沙海域。微信公眾號「南部強軍號」昨日引述解放軍南部戰區新聞發言人李華敏表示，馬斯廷號未經中國政府允許，非法闖入西沙領海；解放軍南部戰區海空兵力全程對美艦監視查證、警告驅離。

李華敏稱，美方挑釁行為嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反有關國際法準則，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權行徑。他說，美方不把精力放在本國疫情防控上，不為國際抗疫做有益的事，卻萬里迢迢派軍艦到南海來耀武揚威、挑釁滋事，充分暴露說一套做一套的虛偽本質，充分證明美軍是破壞南海地區和平穩定的禍亂之源。

美國軍艦近期頻現身南海，美軍戰鬥艦「蒙哥馬利」號（USS Montgomery）、補給艦「查維斯」號（Cesar Chavez）5月7日航經南海馬來西亞國家石油公司經營的探勘船「西卡佩拉」號（West Capella）附近。美國太平洋艦隊發布聲明，要求北京「停止欺凌東南亞國家」。據《外交政策》（Foreign Policy）報道，西卡佩拉號是中國海軍的干擾目標。