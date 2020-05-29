孟晚舟敗訴 華使館向加提嚴正交涉 引渡程序繼續 華為表失望

加拿大CTV電視網等報道，根據主審法官霍爾姆斯（Heather Holmes）給出的23頁裁決書，美國指控孟晚舟的罪名，即涉嫌在2013年向匯豐銀行作「虛假陳述」，隱瞞華為涉伊朗業務，這一行為在加拿大同樣被視為犯罪。雖然孟晚舟方此前提出，加拿大未實施如美國一樣針對伊朗的制裁，但霍爾姆斯認為案件關鍵是指控的本質，即欺詐。她指出，孟方提出的理由「將嚴重限制加拿大在欺詐和其他經濟犯罪引渡案中履行國際義務的能力」。

官媒：孟知悉結果仍微笑從容

法院當日先於早上9時將裁決結果發給檢辯雙方，11時後再對外公布結果。據《人民日報》旗下雜誌《環球人物》描述，孟晚舟10時許離開住所前往法庭時，仍「面帶微笑，步態從容，讓許多人感到樂觀」，但其時孟已知悉自己被認定雙重犯罪。加拿大法庭定於6月3日再次開庭，屆時控辯雙方將商議下一步聆訊的日程安排。

華為發聲明表示對裁決感失望，並稱堅信孟晚舟是清白的，將繼續支持孟尋求公正判決和自由，希望加拿大的司法體系最終能還孟女士清白。

駐加使館斥成美瓦解華為「幫兇」

中國駐加使館也在官方Twitter表示「強烈不滿及堅決反對」，批評美加濫用雙邊引渡條約，對孟晚舟採取任意強制措施，嚴重侵犯其身為中國公民的合法權益。聲明稱，美國的目的就是要瓦解華為和其他中國的高科技公司，而加拿大在此過程中成為美國「幫兇」，整個案件完全是「嚴重政治事件」。聲明並再敦促加方放人。

加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，此裁決顯示加拿大司法系統的獨立，「今天有關孟晚舟案涉雙重犯罪的裁決是一個獨立決定，它只是法律程序多個步驟的一部分，加拿大政府將繼續對孟晚舟引渡程序保持透明。」

美學者：倘證權利遭侵犯可免引渡

案件將在6月進入第二階段聆訊。孟晚舟可就上述裁決提出上訴。此前，孟晚舟已指控加拿大執法人員在拘捕過程侵犯其憲法權利，同時其律師團隊也提出，美國對孟的引渡出於明顯的政治動機，而這也是不被美加引渡條約所允許的。

對於孟案後續，香港中通社引述美國法律政治學者張軍律師表示，若法官認同孟晚舟在拘捕過程中權利遭到侵犯，後續引渡問題便不存在，但要證明這一點並不會一帆風順，「因為加國法律賦予邊境官員許多執法權力，其執法不當之處是否到了可推翻整個案件的程度，仍然存疑。」他指出，案件最終可能上訴至加聯邦最高法院，審理過程恐再需數年。