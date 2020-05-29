主席台觀察：政軍大員遲遲未到 引無限遐想

下午2時30分，代表開始陸續入場。約20分後，主席台亦開始有人入坐。不過和以往不同的是，原本坐在主席台第一組第一排，和第二組第一、二排的黨政軍大員並未出現，包括中央統戰部副部長巴特爾、交通部黨組書記楊傳堂、國務院港澳辦主任夏寶龍、前香港行政長官梁振英、首任香港行政長官董建華、前澳門行政長官何厚鏵、最高法院院長周強、最高檢察院院長張軍，以及中央軍委委員張升民、中央軍委政治部主任苗華、總參謀長李作成、國防部長魏鳳和等。

距會議開始不足5分鐘時，他們陸續進入主席台就座，雖然未見手中有任何會議資料，但就像剛剛開完一場重要會議。由於這麼遲才出現在主席台，不免引起早已入座的代表「竊竊私語」。

在即將表決通過關於制定「港區國安法」的決定前，香港民間擁護和反對兩極，台灣和美國政要亦紛紛發表言論，稱會對中國予以制裁。而在前一天下午，夏寶龍在全國政協閉幕後，曾對全體港區政協委員表示，香港示威已觸碰中央底線，中央也忍了很久，準備好抗擊外部勢力的干預，又預計香港最近會受到衝擊，甚至出現更壞情况，但都不會動搖中央落實「一國兩制」和訂立「港區國安法」的決心。

（2020兩會）