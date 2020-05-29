主席台觀察：政軍大員遲遲未到 引無限遐想

【明報專訊】昨日十三屆全國人大三次會議的閉幕會，重頭戲包括表決通過關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定等，不過，會前主席台上多名重要人物和軍方代表很遲才就座，使坊間充滿遐想。
下午2時30分，代表開始陸續入場。約20分後，主席台亦開始有人入坐。不過和以往不同的是，原本坐在主席台第一組第一排，和第二組第一、二排的黨政軍大員並未出現，包括中央統戰部副部長巴特爾、交通部黨組書記楊傳堂、國務院港澳辦主任夏寶龍、前香港行政長官梁振英、首任香港行政長官董建華、前澳門行政長官何厚鏵、最高法院院長周強、最高檢察院院長張軍，以及中央軍委委員張升民、中央軍委政治部主任苗華、總參謀長李作成、國防部長魏鳳和等。
距會議開始不足5分鐘時，他們陸續進入主席台就座，雖然未見手中有任何會議資料，但就像剛剛開完一場重要會議。由於這麼遲才出現在主席台，不免引起早已入座的代表「竊竊私語」。
在即將表決通過關於制定「港區國安法」的決定前，香港民間擁護和反對兩極，台灣和美國政要亦紛紛發表言論，稱會對中國予以制裁。而在前一天下午，夏寶龍在全國政協閉幕後，曾對全體港區政協委員表示，香港示威已觸碰中央底線，中央也忍了很久，準備好抗擊外部勢力的干預，又預計香港最近會受到衝擊，甚至出現更壞情况，但都不會動搖中央落實「一國兩制」和訂立「港區國安法」的決心。