人大閉幕 兩高報告贊成率近年新高

民法典通過 明年1月1日實施

昨日會議應出席代表2956人，實際出席2886人；大會下午3時舉行，先後表決通過政府工作報告、民法典、國民發展計劃、中央和地方財政預算、人大常委會工作報告、兩高報告（最高法和最高檢報告）及關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定。

兩高報告多年以來，一直因反對票多而成為關注焦點。以2019年兩會為例，最高法報告計有2725票贊成、156票反對、67票棄權，贊成率為92.4%。最高檢報告計有2843票贊成、71票反對、31票棄權，贊成率為96.4%。而在2010年最高法和最高檢的贊成率更分別低至79%和80.8%。

不過，兩高報告昨日雖然仍是反對票最多，分別為最高法76票和最高檢58票，並均有16票棄權，但贊成率已達96.8%和97.4%，為近10多年新高。此外，政府工作報告及人大常委會工作報告，亦分別有反對票3票和9票。被稱為「百科全書」的民法典則獲高票通過，央視報道，習近平隨後簽署主席令，公布民法典，並自2021年1月1日起施行。

最受外界關注的關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，亦獲高票通過，當表決結果出來後，現場響起掌聲，聲浪甚至蓋過唱票人唱票的聲音。過程持續半分鐘，為昨日9項表決中掌聲最為熱烈和持續最長的一次。

港區國安法決定通過 掌聲持續半分鐘

表決後，全國人大委員長栗戰書發表講話，稱會議「是一次民主、團結、求實、奮進的大會」。又提到新冠疫情發生後，習近平親自指揮、部署，用1個多月初步遏制疫情蔓延，用2個月將本土每日確診控制在個位數，用3個月取得防疫重大戰略成果。「對我們這樣一個擁有14億人口的大國來說，這樣的成效來之不易」。

（2020兩會）