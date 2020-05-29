李克強：中美脫鈎無好處 傷害世界 促摒棄冷戰思維 用智慧擴大共同利益

昨日的記者會有別以往，李克強依舊在人民大會堂的金色大廳落座，但中外媒體全不在現場，而是在梅地亞新聞中心通過視像連線的方式互動。李克強特意提及，希望「這個距離不會影響我們之間的溝通」。每年總理記者會，都是中國政府闡釋內政外交政策的時機，與往年不同，今年的記者會沒有談及近年來都會涉及的「一帶一路」、「中俄關係」、中歐關係等議題；而是集中在經濟形勢、扶貧任務、中美關係等（見表）。

指中美一些問題發生後 世界擔憂

對於美國全國廣播公司（NBC）記者問及在實行中美第一階段經貿協議時，中國的經濟改革和讓步是否足以解決美方關切；如果合作努力失敗，中國經濟能否抵禦「新冷戰」和脫鈎的威脅。李克強承認，當前中美關係的確出現一些新問題新挑戰。他認為，中美關係很重要，兩國存在廣泛的共同利益。中美兩國合則兩利、鬥則俱傷，不僅關係兩國人民的利益，而且關係到世界，所以一些問題發生後引起世界的擔憂。至於「新冷戰」，李克強表示，「我們從來都主張摒棄冷戰思維。關於所謂脫鈎，可以說兩個主要經濟體脫鈎，對誰都沒有好處，也會傷害世界」。

李克強表示，中美存在矛盾分歧不可避免，問題在於怎樣對待。中美關係幾十年來風風雨雨，的確很複雜，這需要用智慧去擴大共同利益，管控矛盾分歧。他表示，總之要相互尊重，平等互利，尊重對方的核心利益和重大關切，尋求合作共贏。這於己於人於世界都有利。在去年的記者會上，李克強對中美關係的評價是，中美關係保持總體穩定的同時，一些矛盾糾紛也經常突出地表現出來。

稱視台胞為手足 推動兩岸和平發展

而在今年的政府工作報告中，涉台部分沒有提及「九二共識」，在統一的問題上也沒有「和平」二字，此舉引發外界多種解讀。在昨日的記者會上，李克強在回答台灣記者的問題時表示，一個中國原則、「九二共識」都要堅持，同時要堅決反對台獨。李克強說，在這個政治基礎上，我們願意和台灣各政黨、團體和人士就兩岸關係和民族未來對話協商，推動兩岸和平發展，促進祖國和平統一，我們願意盡最大誠意和最大努力。李同時強調，台灣問題是中國的內政，我們從來都反對外來干涉，中華民族有智慧、有能力解決好自己的事。李克強又說，大陸視台灣同胞為手足，血濃於水，始終高度重視台灣同胞的福祉。

明報中國組

（2020兩會）

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