採訪手記：不再一證通行

和往年的兩會一證通行不同，今年分有政協採訪證與人大採訪證。不過證件款式卻與往年比較沒太大區別，除了防偽標籤變成一個印章狀的雲海紋圓章外，顯示所停留樓層的數字也會前綴A、B、C這三個字母中的一個。根據證件標識確定所參加的活動，A代表人大或政協的開幕大會、B為第二次全體會議，C為閉幕大會。

今年證件也像往年一樣內嵌晶片，進出大會堂安檢通道時，會有設備讀取持證人的信息和顯示照片。如幸運的話，能多次抽中大會堂活動，也就可能會擁有兩張以上不同的兩會採訪證。只不過因為場別的不同，這些證件在參加完當日活動後，電子標籤即告失效，證件亦告作廢。工作人員亦證實，這些兩會採訪證是有了中籤名單後，大會製證組連夜製作的。

此外，為了防疫，大會堂規定入場者要全程戴口罩，升降機不得超過6人。在記者通道，記者還會被要求打開背囊檢查，一邊的桌子上則放有酒精洗手液、消毒紙巾等，供自由取用。值得一提的是，雖然大會堂以往會禁攜液體，但今年對於小瓶酒精洗手液等會「網開一面」，僅需當着安保人員試用一下即獲放行。

明報記者

（2020兩會）