政協閉幕 汪洋：從抗疫鬥爭中汲取力量

國家主席習近平、總理李克強等七常委出席政協閉幕式。汪洋發言時稱，今年是實現「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯之年，也是中華民族偉大復興征程中非同尋常的一年。政協要胸懷中華民族偉大復興戰略全域和世界百年未有之大變局這「兩個大局」，以實際行動和履職成效，交出服務黨和國家中心工作的合格答卷。

汪洋表示，政協要緊扣目標任務提高履職能力、增強工作實效做好「六穩」工作（即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）、落實「六保」任務（即保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉），謀劃「十四五」時期發展等，廣泛匯聚人心和力量。

李斌接夏寶龍任政協秘書長

會議選舉全國政協副主席李斌出任政協第十三屆全國委員會秘書長，接替此前轉任港澳辦主任的夏寶龍。李斌現年65歲，遼寧撫順人。李長期在吉林省任職，2001年任吉林副省長；2007年起任國家人口和計劃生育委員會書記、副主任、主任等職；2011年空降安徽任省長；2013年回京任國家計生委主任，2018年3月升任全國政協副主席。

（綜合報道）

（2020兩會）