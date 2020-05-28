穩就業保民生 放寬小販經濟

變相准佔道經營流動商販

內地疫情防控常態化以來，雖然當局鼓勵復工復產，但旅遊、餐飲等行業恢復緩慢。在北京西城區有家「嘉和一品」餐館，在中午用餐高峰，按防疫要求入座率卻不能超過三成，工作人員稱，理解當局的防疫政策，但是不能滿座營業，面對店舖租金的十足壓力，如何擴大食客堂食需求，是飲食業普遍頭痛的問題。

日前，中央文明辦主動適應常態化防疫要求，明確要求不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為今年文明城市測評考核內容。意味着城市曾嚴令禁止的小販或臨時攤檔等，已納入經濟復蘇的目標，成為穩就業保民生的一種手段。澎湃新聞也發出評論，稱應容得下一定規模的地攤、流動商販和「深夜食堂」，這些「微就業」「彈性空間」在穩就業保民生，提高消費力方面尤為重要。

央視報道，在四川成都的「老成都川菜家常菜館」，除了店裏的6張桌子，店外也臨時擺了七八張桌子，結果每天收入有2000多元人民幣。這是成都助力商戶恢復經營和經濟復蘇的一項政策。目前成都已設臨時佔道攤點、攤區2234個，流動商販經營點17,891個，增加就業崗位10萬個以上。此外，浙江杭州市、河南許昌市也通過開放部分街道為攤販提供場地，幫助解決臨時經營設施等問題。

明報記者

（2020兩會）