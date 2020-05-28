話你知：1856年首測 多國6次為珠峰「度高」

【明報專訊】在昨日中國的珠峰高程測量登山隊成功登頂珠穆朗瑪峰以前，包括中國在內，此前共6次為珠峰測量「身高」。分別是1856年英屬印度測量局首次測量，宣布珠峰高度為8839.81米；1954年，印度政府再次測量；1975年，中國首次測量珠峰，測得高度為8848.13米；1992年，意大利科學家團隊登珠峰測量；1999年，美國探險隊登頂測量；2005年，中國再測珠峰高度。
七大洲海拔高度均測出
以2005年中國測量珠峰高程為例，測量大致分5個階段。分別是進行珠峰外圍地區測量；珠峰周邊地區測量；珠峰峰頂豎立覘標；進行數據整理、分析和計算，並匯總數據；數據分析和計算，獲得珠峰高程最終數據。
目前，人類已經測量出七大洲的海拔高度。2005年，中國測量珠峰峰頂岩石面海拔高程為8844.43米；2001年，意大利團隊測量南美洲阿空加瓜峰海拔高度為6962米；2015年，美國測量北美洲第一高峰迪納利峰約為6190米；坦桑尼亞國家公園管理局等機構2014年測量非洲乞力馬扎羅山的海拔高度為5899米；2004年，測繪人員測量南極洲文森山高度為4892米；俄羅斯2019年8月底公布，歐洲最高峰厄爾布魯士山海拔高度為5642.58米；大洋洲最高峰查亞峰，澳洲1973年測得高度是4884米。