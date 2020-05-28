珠峰登頂 國產設備北斗度高 需時兩三月計出精確高度

隊員峰頂停留150分鐘刷新紀錄

據新華社報道，次落等8名測量登山隊隊員提前一日抵達海拔8300米的突擊營地。昨日凌晨2時，8人從突擊營地出發，在11時整登頂。隊員們在峰頂停留了150分鐘，刷新中國人在珠峰峰頂的停留時長。他們在峰頂豎立覘標，安裝全球導航衛星系統（GNSS）天線，透過雪深雷達等多種儀器進行高精度定位測量。及至下午1時22分，登山隊在峰頂完成各項測量工作後開始下山。另外6名登頂經驗豐富的修路組隊員，當日下午將安全路線繩鋪設至峰頂。

05年靠美國系統 今用國產質提高

在珠峰前進營地的自然資源部第一大地測量隊隊長李國鵬表示，2005年時，GNSS衛星測量主要依賴美國的GPS系統，今年則會以國產北斗衛星導航系統的數據為主。他表示，此次測量任務中，大量裝備國產化，可靠性、精度等都比2005年有質的提高。

報道指出，登頂測量成功只意味着取得了一手的測量數據，並沒有得到珠峰的精確高程，大概需要2到3個月時間進行計算，才會得出珠峰精確的高度。測量隊副總工程師陳剛表示，珠峰任何顯著變化都對全球地學、生態等領域研究有重要指示意義，並影響人類生產生活。中國科學院大氣物理研究所研究員高登義說，準確測量珠峰高程有利於分析喜馬拉雅山脈、青藏高原高程變化。

此次珠峰高程測量於4月30日啟動，由自然資源部會同外交部、國家體育總局和西藏自治區政府組織。3月時，國測一大隊53名測繪隊員已在珠峰及外圍地區陸續開展水準、重力、衛星定位、天文等測量，做了大量前期準備工作。登頂之路一波三折，此前因天氣原因兩度推遲。本月6日時，登山隊第一次向頂峰進發，準備通過北坳冰壁時發現有流雪危險；16日衝頂時，海拔7790米以上區域雪深過米，為保障安全再次撤回。

中共建政以來，曾對珠峰進行過6次測繪和科考。1960年5月25日，3名中國登山運動員實現人類歷史上第一次從北坡登頂。1975年，中國人首次將覘標帶至峰頂，測得高度8848.13米。2005年有了雪深雷達，中國再測珠峰巖面高度為8844.43米。

官媒5G網絡直播登頂

內地官媒昨日用5G網絡直播了此次登頂，報道指，方案是中國移動與華為制定，採用SA模式網絡，較目前商用的NSA網絡終端上行速率提升一倍。雙方還採用了多種技術，將信號能量集中對準珠峰，提升了峰頂的信號強度。