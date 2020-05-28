孟晚舟案今裁決 華再促加放人

倘雙重犯罪成立可續上訴 審理或再延數年

綜合《環球郵報》等加媒報道，如裁決認定不符合雙重犯罪的標準，理論上孟晚舟將獲得釋放，結束17個月的居家拘禁。若加拿大政府律師不提出上訴，孟可以離境。而如果法官裁定雙重犯罪成立，孟晚舟可繼續上訴，或最終上訴至加拿大最高法院，案件審理過程或再延長數年。同時，孟晚舟也已反訴加拿大執法人員在逮捕她時濫用程序。

中國外交部發言人趙立堅周二（26日）表示，美加濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民合法權益，是一起嚴重的政治事件。趙立堅敦促加方，應切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，並確保她平安回國，以免中加關係持續受損。當記者問如果加法院作出對孟不利裁決，中方會否報復，趙立堅說不回答假設性問題。

杜魯多同日在其住所前受訪稱，「加拿大擁有真正獨立的司法制度的好處之一是，我們毋須為其做出的決定道歉或解釋。我們對該系統的獨立性充滿信心，我們當然會繼續遵守並捍衛我們的制度」。

杜魯多：司法獨立 毋須為決定道歉

加拿大在2018年12月應美國要求在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美方指控孟涉嫌詐騙銀行，隱瞞華為與其控制的香港公司星通技術（Skycom）違規與伊朗進行交易。孟的律師在上周引渡聆訊中表示，在加方開始引渡程序時，並沒有實施與美國一樣的對伊朗制裁令，因此孟被控的行為未對加銀行造成風險，不符雙重犯罪標準。加政府代表律師反駁稱，該案核心在於詐騙而非制裁，辯方強調此案與制裁有關，刻意迴避孟晚舟向銀行作出虛假陳述，或對銀行造成包括聲譽受損等風險。