量產無人機盼建群攻能力

中央社報道，國防部報告指出，國機國造長期規劃，以新式高教機為起始，同步平行研發戰機中、大型發動機、氣動力外形設計、飛控、隱形技術及空用雷達等關鍵技術，奠定下一代戰機發展技術水準。其中新式高教機自製66架，預算686億元（新台幣，下同，約177億港元）。首架原型機已於去年9月出廠，目前正執行地面測試，規劃今年6月首飛，到2026年完成全數交機，並建立整體後勤支援能量。

報告亦指出，去年推動潛艦國造、高效能艦艇、新一代導彈巡防艦、兩棲船塢運輸艦、快速布雷艇、新型救難艦、微型導彈突擊艇等，合計7項造艦計劃，投入預算110億元（約28億港元）。無人機發展部分，報告表示，去年已執行多類型無人機量產及科研，期望建立無人機監偵與群攻能力。此外，因應無人機攻擊，國防部已完成無人機防禦目獲、干擾及捕捉系統，以維持重要設施及場域安全。

國防部也指出，今年國防預算較去增加，預估今年資源釋商（結合民間力量，發展國防科技工業）金額可達1310億元（338億港元）以上。