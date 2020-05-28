蔡港澳例表述 赴台港人憂失庇護機會

有憂政黨輪替生變 盼當局說明籲修法

中央社報道，曾赴台升學並獲申請身分代碼HF169居留證資格的港人Mervyn已回港就業逾2年，他說一般港人對「港澳條例」細節不熟悉，對蔡的說法感到擔心。他還關注台灣政府如果另外提出港人庇護方案，會否因政黨輪替或外交政策而改變內容，希望台當局清楚說明，不要讓有意赴台尋求庇護的港人無所適從。

香港人Mina赴台逾18年，大學畢業後留台就業將滿5年，明年就可取得定居身分，她呼籲台灣政府不要讓已準備在台落地生根的港人白忙一場。Mina又指出港澳居民現在在台轉換工作享有的空窗期太短，往往需無縫接軌轉工才有機會繼續居留，呼籲修正現行的法規，保障港人留台權益，並接納更多港人赴台就業。

義務律師料更多港抗爭者尋赴台 促備協助

港人在台團體「香港邊城青年」聯合24個台灣公民團體昨開記者會，支援香港抗爭者台灣義務律師團發言人林俊宏表示，相信未來會有更多香港抗爭者赴台尋求庇護，台灣政府應積極準備協助、接納，並展現出「台灣是願意協助香港的政府」，強調「救香港就是救台灣」。台灣人權促進會難民專員林姝函指出，台目前無正式庇護機制，雖以「港澳條例」18條暫時撐起協助港人的法源依據，但缺乏具體施行細節。