針對「港區國安法」 蔡英文促北京「懸崖勒馬」 台短期內推港人援助專案助居留

蔡英文上周三（20日）剛開啟第二個總統任期，並回任民進黨主席。中央社報道，蔡英文昨出席民進黨中執會前受訪時主動提到香港局勢：「我們嚴正呼籲，中國政府要懸崖勒馬，不要違反對香港『五十年不變』、『港人治港』的承諾，也應盡快讓香港社會恢復和平和對話。」她續稱，如果香港形勢惡化，香港的自治、人權進一步被壓縮，台方也要嚴正表達關心和聲明，並會持續支持港人爭取民主自由，因為香港的民主自由是區域和平穩定的重要因素。

去年5000港人移居台灣增41%

外界關注台灣會否放寬相關規定讓更多港人移民，蔡英文指出，目前香港人民到台灣相對已比較寬鬆，去年香港赴台居留的人數突破5000人，相較前年增長約41%，預料這個趨勢還會持續下去。

蔡英文表示，將會加強協助港人，昨日上午與行政院長蘇貞昌討論並達成共識，將由行政院提出「香港人道援助行動專案」，由陸委會負責整合資源，透過跨部會協調進行，在最短時間內提出有關港人居留、安置、照顧的完整、明確規劃。行政院發言人丁怡銘亦稱，將籌組專案小組，專案內容包括框定預算、明確協助機制等。陸委會以書面形式回覆查詢表示，專案規劃核定後，將盡速對外說明。

至於是否要完善整個庇護機制、修「難民法」，蔡英文稱，現行法律、尤其是「港澳條例」的規定是足夠的。蔡英文周日（24日）曾引述「港澳條例」第60條，表明香港形勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部分或全部，被國民黨主席江啟臣質疑與香港切割，她昨說這完全是錯誤解讀，重申「無論制度怎麼調整，我們照顧香港人民的決心不變」。

台外長：如港倒下 北京下一步是台灣

吳釗燮在美國霍士新聞（Fox News）的專訪中指出，各國忙着處理疫情時，北京似乎在全球多處擴張勢力，包括在南海、東海增加軍事行動，以及對台施壓，要求多國不要與台往來。他提醒各界保持警覺，「如果香港倒下，中國政府在香港施行國安法，我們不知道下一步會怎樣，可能就是台灣。我們對此非常慎重，試圖保護自己。」

吳釗燮說：「我們當然不希望中國認為台灣很脆弱，可用軍事手段迅速攻下台灣，所以我們試圖在外交層面爭取美國與全球各國支持，同時試圖強化防衛能力，藉此嚇阻中國。」蔡英文也表示，現在的形勢要高度注意，「我們確實在這個階段要求相關單位、部會，對於整個情勢的發展、預判都要加緊來做」。

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