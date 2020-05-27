44天無本土個案 台有望鬆綁

中央社報道，蘇貞昌昨召開會議討論解禁防疫措施，接納中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中的建議，如果維持本土零確診，將在下月7日放寬限制。蘇貞昌強調解封原則是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」，因其他國家疫情仍不穩定，邊境還要嚴格執行風險管制人員流通，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步開放。至於6月7日後的相關生活指引，將由疫情指揮中心在6月1日公布。

蘇貞昌：邊境風險嚴管

陳時中隨後在記者會上稱，屆時民眾只要配合實名制，以及落實個人防護措施，包括勤洗手、無法維持社交距離或搭乘大眾運輸工具時佩戴口罩，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

對於商業人士入境台灣的限制會否放寬，陳時中指出，有關議題還在討論中，目前仍維持居家檢疫14天，特殊情况者將使用國與國的認證，再加上5天、3天、3天連續採檢。

另外，台灣的口罩禁令亦將於下月1日解除，口罩可以外銷及在本地銷售。陳時中透露，預計屆時疫情指揮中心每天固定徵用800萬個口罩，實名制部分仍維持2周9個。