美國死神襲港漫畫 華駐法使館不認發布

這幅名為「Qui est le prochain（下一個是誰）？」、周日（24日）起在Twitter流傳的漫畫中，一個身穿美國星條旗、象徵死神的骷髏，正在敲一扇寫着「香港」的門，而前面5個已經打開的門都是鮮血淋漓，門上分別寫有「伊拉克、利比亞、敘利亞、烏克蘭、委內瑞拉」，相信意指美國在這些國家發動戰爭、進行「顏色革命」、扶植親美勢力，導致生靈塗炭，現在企圖干預香港事務。更惹爭議的是，死神手持的鐮刀上疑似畫有象徵猶太教的大衛星，被批評散播「反猶」及陰謀論信息。

先稱帳號遭冒用 後稱改圖

中國駐法使館周一（25日）在官網發聲明稱，Twitter帳號遭人「冒用」，強調有關圖片違反法國法律，嚴厲譴責這種損害中國使館名譽的行為，「我館是假消息的受害者，希望大家不要傳謠、信謠」。翌日，中國駐法使館又在Twitter表示，有關圖片從未在該帳號上存在過，「是有人將我館帳號標識剪貼到有關圖片上另行發布」。