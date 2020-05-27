美國死神襲港漫畫 華駐法使館不認發布

【明報專訊】中國駐法國大使館官方Twitter帳號近期展開「漫畫外交」，先後以漫畫形式諷刺美國總統特朗普的抗疫工作及回應他關於新冠病毒源自中國的指控，日前更被指發布一幅指摘美國干涉香港事務的漫畫，內容還涉嫌「反猶」，事後刪除帖文。館方先澄清帳號被「冒用」，後又稱其帳號發漫畫的截圖是拼接而成。
這幅名為「Qui est le prochain（下一個是誰）？」、周日（24日）起在Twitter流傳的漫畫中，一個身穿美國星條旗、象徵死神的骷髏，正在敲一扇寫着「香港」的門，而前面5個已經打開的門都是鮮血淋漓，門上分別寫有「伊拉克、利比亞、敘利亞、烏克蘭、委內瑞拉」，相信意指美國在這些國家發動戰爭、進行「顏色革命」、扶植親美勢力，導致生靈塗炭，現在企圖干預香港事務。更惹爭議的是，死神手持的鐮刀上疑似畫有象徵猶太教的大衛星，被批評散播「反猶」及陰謀論信息。
先稱帳號遭冒用 後稱改圖
中國駐法使館周一（25日）在官網發聲明稱，Twitter帳號遭人「冒用」，強調有關圖片違反法國法律，嚴厲譴責這種損害中國使館名譽的行為，「我館是假消息的受害者，希望大家不要傳謠、信謠」。翌日，中國駐法使館又在Twitter表示，有關圖片從未在該帳號上存在過，「是有人將我館帳號標識剪貼到有關圖片上另行發布」。