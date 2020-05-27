中疾控：華南市場或是「受害單位」 高福稱1月環境樣本驗出病毒 動物樣本未見

明報中國組

高福周一接受鳳凰衛視採訪時稱，「可能最早，我們推測（華南）海鮮市場可能有（病毒），但現在看來，海鮮市場本身也是受害單位，在這之前病毒已經存在了」，又強調要給科學家時間做專業研究。高福表示，在新冠病毒溯源方面，中國政府與科學家一直在努力進行相關工作。新冠病毒具跨種傳播的特徵，惟其中間宿主暫仍未能確認。高福說：「新冠病毒推翻了我們好多認知，我們很多的知識積累已經不按這個規律來了。」 他補充，對於病毒溯源議題，中方願意在世界衛生組織框架下，與世界各國展開合作。

1月26日報道稱病毒源自市場

不過，《中國日報》1月26日曾引述中國疾控中心消息，稱中心病毒所首次從華南海鮮市場的585個環境樣本中，檢測到33個樣品含有新冠病毒核酸，並在陽性環境標本中分離病毒，提出該病毒是源自華南海鮮市場銷售的野生動物。

官媒中國環球電視網（CGTN）周一亦發布對石正麗的專訪，石表示，其團隊在去年12月30日第一次接觸到新冠病毒樣本，當時仍叫不明原因肺炎病毒。團隊在短時間內確定樣本裏有新型的冠狀病毒感染，並獲得病毒的全基因組序列，證明其病原和團隊已有的已知病毒的序列都不一樣，將其命名為新型冠狀病毒。今年1月12日，病毒所等機構向世衛遞交病毒全基因序列及上傳到一個全球基因庫。

專家：目前發現病毒只冰山一角

她形容團隊「工作做得非常漂亮」，「沒有耽誤一天的時間，在同時同步進行，完成了病原的分離、基因組測序以及動物感染試驗」。

石的團隊因多年來從事SARS溯源研究而受質疑，有質疑指是實驗室事故導致新冠病毒泄漏引發疫情，石正麗較早前已否認。她在訪問中稱，正因為多年研究，團隊積累了大量材料、技術、方法、研究平台以及人才，才能應對新冠疫情。

她說，團隊目前發現的未知病毒只是「冰山一角」，如果想更好保護人類，不再發生下一次新發傳染病大爆發，必須提前了解野生動物攜帶的未知病毒，提前預警，並儲備藥物和試劑用於將來預防和防控。「這些病毒就在自然界存在，你承認不承認他們都存在，如果我們不做研究，還會有下次的爆發，那我們都不認識他們。」

（2020兩會）