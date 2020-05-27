人代聯署 籲設《外國國家豁免法》反制美國

馬一德稱可反制美國等指控

新華社報道，馬一德解釋說，隨着國際交往和全球化進程漸趨深入，國家直接參與國際經貿活動日益頻繁，各個國家及其政府在他國被起訴的情况愈來愈多，但中國在立法層面尚未制定專門法律。

馬一德認為，遵循外國國家及其財產絕對豁免的一般原則，中國當事人難以在國內法院對他國提出訴訟主張權益，中國法院在處理國家豁免問題的案件時也無法可依；但在全球範圍內，美國、加拿大、英國及歐盟各國等採取的是限制豁免原則，外國國家及其財產在訴訟中並非絕對地享有豁免權，而是視其行使職能而定，大多數國家針對外國國家及其財產在國內起訴與被訴的情形也制定了專門法律。

馬一德又表示，隨着新冠疫情在各國爆發，以美國為首的部分國家污名化中國，甚至一些國家團體或個人依據美國的《外國主權豁免法》對中國政府以及相關部門提起訴訟，這既是對國家及其財產豁免這一國際法原則的踐踏，也是國際霸權與強權主義的體現，但亦同時突顯出中國制訂《外國國家豁免法》的必要性以及迫切性。

（2020兩會）