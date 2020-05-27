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2020年5月27日星期三
中國要聞
解放軍團：國安問題須有備無患 吳謙批台「以武謀獨」死路一條
工作報告
習近平促解放軍加快新冠疫苗研發
台籍人代：港國安法啟示解決台灣問題
人代聯署 籲設《外國國家豁免法》反制美國
廣州琶洲港澳客運碼頭年底使用
東莞書記：疫情衝擊比海嘯更廣
採訪手記：《民法典》護私權利 明大會表決
花絮：福建GDP首超台灣
人代為貓狗「進言」
中疾控：華南市場或是「受害單位」 高福稱1月環境樣本驗出病毒 動物樣本未見
高福：防疫體制存不足 需提升專業話語權
針對多種病原 人代倡提前研發新藥
美國死神襲港漫畫 華駐法使館不認發布
44天無本土個案 台有望鬆綁
五闖韓國瑜辦行竊 陳菊前攝影官囚10月
渤海發現億噸油田 可供100萬輛車駛20年
「滅絕」多年 枯魯杜鵑四川重現
工作報告
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【明報專訊】總理李克強在22日作政府工作報告，在昨日北京一輛巴士的電子顯示屏上，仍滾動播放着政府工作報告的部分內容。
（中新社）
（2020兩會）
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