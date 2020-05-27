解放軍團：國安問題須有備無患 吳謙批台「以武謀獨」死路一條

明報中國組

中新社報道，吳謙表示，從國際看，霸權主義、強權政治時有抬頭，一些國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊。「可以說，天下並不太平」。從國內看，安全威脅多元複雜，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。國土安全和海外利益也都面臨着一些現實的威脅。在國家安全問題上，必須要有一個清醒的頭腦，要做到居安思危，有備無患。

解放軍有能力挫敗台獨

對於美國近期對台軍售等一系列舉動，吳謙強調，搞「台獨」就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。他批評民進黨「以武謀獨」，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情；而美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤和危險的。吳謙說，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

軍費增加 稱有考慮經濟及國防

對於備受關注的軍費問題，吳謙表示，中國國防費適度穩定增長「理所應當，很有必要」。他指出，中國堅持發展和安全兼顧、富國和強軍統一，堅持國防建設與經濟建設協調發展，依據國家經濟發展水平和國防需求，合理確定國防費規模結構。「也就是說，我們在考量國防預算時，手中有兩本帳，既要算經濟帳，更要算安全帳」。

吳謙說，國防費的增長也是中國軍隊履行更多國際責任的需要。他舉例說，中國軍隊積極支持聯合國維和行動，已派35批海軍艦艇編隊赴亞丁灣、索馬里海域實施常態化護航，積極參加國際災難救援，贏得贊譽；強調中國國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，「還有較大差距」。

與此同時，記錄軍事飛行器動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）昨在Twitter發文稱，美軍兩架B-1B戰略轟炸機與一架KC-135R空中加油機當日從關島起飛，再次現身南海上空。本月1日和8日，B-1B曾現蹤南海上空。《聯合報》稱，KC-135R航跡圖顯示，飛機朝香港方向飛去，至香港外海才折返。

（2020兩會）

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