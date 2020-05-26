疫情衝擊嚴重 鍾山促穩住外貿外資基本盤

中新網報道，鍾山透過視像方式回答記者表示，中國已建立從商品生產、標準認證、到口岸監管的防疫物資監管體系。「總的來說，中國出口的防疫物資質量是好的。」他解釋，中國出口的醫療物資大致分3類，中國對其他國家的無償援助、外國政府向中國政府提出的進口要求，以及外國企業到中國進行商業採購。

部分防疫物資現問題 稱進口方有責任

他稱前兩類至今沒有出現問題，出現過一些問題的是第三類，一方面原因是中國企業的標準認證等問題，另一方面是外國企業將非醫療物資送進了醫院甚至用於臨牀，中國對涉該兩類情况的中國企業都曾作查處，但又稱後一種情况的「責任是進口方的」。

稱聰明外商不會放棄中國市場

鍾山還提到要穩住外貿外資基本盤，從外貿看，主要工作是穩住外貿主體。他表示，現時中國民營、國有及外資等各類外貿主體超過40萬家，受疫情衝擊嚴重。黨中央和國務院提供財政稅收、金融保險、產業鏈供應鏈等方面的政策支持，降低了企業的壓力，激發了企業的活力。

外資方面，鍾山提出，要做好擴大增量和穩住存量這兩件事。擴大外資增量需要進一步擴大對外開放，放寬市場准入，縮短負面清單，搭建更高水平的對外開放平台。穩住外資存量則主要是貫徹落實好《外商投資法》，並且營造公平、公正、透明的營商環境。他說，「隨著我國營商環境的改善，經濟的發展，市場的擴大，我們相信，聰明的外商一定不會放棄中國龐大的市場。」

（2020兩會）