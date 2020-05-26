江西人代倡贛粵運河列十四五規劃 接駁長江珠江 有意見批破壞生態

明報中國組

中新社報道，「京杭大運河—長江—鄱陽湖—贛江—珠江」歷史上一直是中國重要的南北通道，其中長江與珠江更是中國內河運輸中最發達的兩大水系，兩者間最接近的地方也僅相距9公里。

按照近期交通運輸部組織編製的相關文件，贛粵運河北起江西鄱陽湖口，穿越鄱陽湖、贛江幹流，經南昌市、贛州市入桃江，在贛州信豐縣穿越贛粵分水嶺，到達廣東境內湞水，流經南雄市到韶關市北江，沿北江至西江三水河口，規劃全長約1228公里。

根據規劃，贛粵運河在江西境內有758公里，約佔全長62%，在廣東境內則有約470公里。目前，江西境內的越嶺段（信豐至分水嶺）西河和小河約35公里不通航，而廣東境內的越嶺段（南雄至分水嶺）湞江河段約89公里也未通航。

全長1228公里 造價1500億人民幣

王愛和指出，贛粵運河工程的關鍵是解決全線具備三級航道通航條件問題。根據已有研究成果，需規劃新改建三級航道達364公里，江西和廣東境內分別為152公里和212公里，規劃投資匡算約1500億元人民幣。

王愛和表示，規劃建設贛粵運河對形成國家南北水運大通道「京廣運河」具有重要意義，將成為中部地區聯系京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大國家戰略的水運大通道，還可輻射湖北、安徽、湖南、江西、廣東等省的革命老區，是加快推動革命老區振興發展的重要載體。

王愛和認為，鑑於規劃建設贛粵運河具有重大戰略意義，且具備開發的條件和可能性，建議國家將規劃建設贛粵運河納入2021年至2025年的「十四五」綜合交通規劃，參照長江幹線航道建設模式，由國家層面牽頭啟動項目、江西和廣東兩省共同參與，力爭在「十四五」期間開工建設。

曾有調查逾四成受訪者反對

實際上，贛粵運河的構想和研究由來已久，最早可以追溯到明朝。王愛和也透露，1949年至今，國家有關部門和贛粵兩省先後開展多次查勘、調查和研究，積極謀劃推進贛粵運河的規劃建設。不過，反對聲音亦從未消停，批評者指出，覆蓋江西96%地區的鄱陽湖水系水量減少，破壞生態。江西省發改委曾就2011年至2015年的「十二五」規劃進行公眾諮詢，當時也有提議開建贛粵大運河，但網絡民調顯示，48.71%的受訪者認為此舉弊大於利，只有29.03%認為利大於弊。

（2020兩會）