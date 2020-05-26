花絮：委員倡孟子誕辰定為中華母親節

【明報專訊】全國政協委員、中國孔子研究院院長楊朝明在兩會提交「關於設立中華母親節，大力弘揚母教文化」的提案。他表示，依托「孟母教子」的故事，選孟子誕辰的農曆4月初二作為中華母親節，對正確引領女德、女教和家庭教育方向，對優秀傳統文化傳承有重要意義。楊朝明表示，中國沒有自己的母親節，很多人只能選擇由外國發起的每年5月第二個周日來過母親節。他認為，在孔子和孟子的成長中，母親教育都起到了至關重要的作用。孔子早年喪父，母親顏征不畏辛苦，精心教子，使孔子成為偉大的思想家。孟母教子的故事更是家喻戶曉。
海軍艦長提也門撤僑
逐3海盜小艇
全國人大代表、海軍導彈驅逐艦艦長趙岩泉在昨日的代表通道上，介紹自己在索馬里護航的經歷。自2008年12月26日以來，中國海軍11年間完成1275批6700餘艘次中外船舶護航任務。趙岩泉特別提到2015年他參與也門撤僑任務。當年他兩赴亞丁灣，有一次隨導彈驅逐艦蘭州號執行任務。「3艘海盜小艇向編隊襲來，我們立即啟動直升機驅離，組織軍艦高速機動，在強大的海空兵力威懾下，兩艘小艇轉頭就跑。剩下一艘小艇不甘失敗，假裝逃跑後突然掉頭，奔向中國編隊的首艘商船，中國海軍立刻採取行動，成功將其驅離。」他指當時對商船說，「我是中國海軍，如有需要請在16頻道呼喚我」。