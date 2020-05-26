花絮：委員倡孟子誕辰定為中華母親節

【明報專訊】全國政協委員、中國孔子研究院院長楊朝明在兩會提交「關於設立中華母親節，大力弘揚母教文化」的提案。他表示，依托「孟母教子」的故事，選孟子誕辰的農曆4月初二作為中華母親節，對正確引領女德、女教和家庭教育方向，對優秀傳統文化傳承有重要意義。楊朝明表示，中國沒有自己的母親節，很多人只能選擇由外國發起的每年5月第二個周日來過母親節。他認為，在孔子和孟子的成長中，母親教育都起到了至關重要的作用。孔子早年喪父，母親顏征不畏辛苦，精心教子，使孔子成為偉大的思想家。孟母教子的故事更是家喻戶曉。