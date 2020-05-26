採訪手記：「九二共識」「和平」回來了

上周四政協開幕，汪洋在作政協常委會工作報告時稱，「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」。而在上周五總理李克強的政府工作報告中表示，「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來」。

疫情影響內容 難按慣例判斷

汪洋報告的文字十分精簡，沒有「九二共識」和反「台獨」，也沒有「和平統一」。有專家解讀是，台灣政治形勢改變，島內政黨對兩岸關係定位有一定變化。李克強報告中，出現兩次「台獨」，但就沒有「九二共識」，也刪去了「和平」。於是又有解讀是大陸不排除會軍事「懲罰」台灣。

原以為不再提「九二共識」和「和平」是大陸未來對台工作的共識，但栗戰書的報告將卻一下子「滿足了所有願望」。央視分析也說，因為李克強報告的字數比以往壓縮數千字，即然對台工作大政方針包含了「九二共識」和「和平統一」，也就將相關字眼省去了。看來今年兩會因疫情作出種種調整的同時，有些內容也不能以慣例來判斷了。

明報記者

（2020兩會）