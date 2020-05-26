採訪手記：「九二共識」「和平」回來了

【明報專訊】全國人大委員長栗戰書昨在常委會工作報告中，提到涉台部分時表示，要「堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力，在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展」。在不到50個字中，提到了一中原則、「台獨」、「九二共識」以及和平的表述，彷彿一下子將全國政協主席汪洋和總理李克強在報告中沒提的內容都補齊了。
上周四政協開幕，汪洋在作政協常委會工作報告時稱，「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」。而在上周五總理李克強的政府工作報告中表示，「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來」。
疫情影響內容 難按慣例判斷
汪洋報告的文字十分精簡，沒有「九二共識」和反「台獨」，也沒有「和平統一」。有專家解讀是，台灣政治形勢改變，島內政黨對兩岸關係定位有一定變化。李克強報告中，出現兩次「台獨」，但就沒有「九二共識」，也刪去了「和平」。於是又有解讀是大陸不排除會軍事「懲罰」台灣。
原以為不再提「九二共識」和「和平」是大陸未來對台工作的共識，但栗戰書的報告將卻一下子「滿足了所有願望」。央視分析也說，因為李克強報告的字數比以往壓縮數千字，即然對台工作大政方針包含了「九二共識」和「和平統一」，也就將相關字眼省去了。看來今年兩會因疫情作出種種調整的同時，有些內容也不能以慣例來判斷了。