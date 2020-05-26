栗戰書：突出公共衛生領域立法

栗戰書指出，2020年立法任務相當繁重。人大常委會將圍繞推動高品質發展，制訂長江保護法、海南自由貿易港法等。圍繞完善民生保障制度，突出公共衛生領域立法。他說，為全方位全周期維護人民健康，將加快民生領域立法，制訂基本醫療衛生與健康促進法。同時修改藥品管理法，切實解決人民群眾反映強烈的假藥、劣藥、藥價高、藥品短缺等問題。還會制訂疫苗管理法，為疫苗研發、生產、流通、接種加上一把「安全鎖」。而針對新冠疫情，亦將總結防疫工作的經驗，按照強化公共衛生法治保障體系的要求，制訂實施專項立法修法計劃。

統籌30立法修改項目

栗戰書還表示將審議動物防疫法修訂草案，強化動物疫源疫情的監測預警。起草並審議生物安全法草案，加強監察、司法、社會治理、國家安全等領域立法，審議公職人員政務處分法草案，制訂社區矯正法，審議未成年人保護法、預防未成年人犯罪法修訂草案，作出關於廢止有關收容教育法律規定和制度的決定，更好適應新時代社會治理的要求。同時修改法官法、檢察官法，以及圍繞國家安全和社會治理，制訂生物安全法、個人信息保護法、數據安全法。

此外，還將圍繞加快中國法域外適用的法律體系建設，制訂出口管制法，修改反洗錢法。

（2020兩會）