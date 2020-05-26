主席台觀察：夏寶龍梁振英獲習青睞 短暫交流

在主席台上，身為副國級的夏寶龍與梁振英被安排坐在政治局委員後面第一組第一排的中間位置。這是習近平進出會場必經之路。而前澳門特首何厚鏵雖然被安排在更為中間位置，但與夏寶龍和梁振英距5個座位。

下午3時許，習近平攜總理李克強等政治局常委、委員步入會場，在經過夏寶龍與梁振英位置時，習近平特地回首望向兩人，而夏寶龍與梁振英雖然全程戴着口罩，卻笑溢眉眼。不過習近平並未停留而是逕直走向自己的座位。

會議期間，習近平並未與其他人有過主動交流，除了全國政協主席汪洋向他遞交了一頁文字時，兩人曾有大約1分鐘的討論。

約下午4時20分許，會議結束。習近平步出會場時，再次經過夏寶龍與梁振英的位置時，並主動停下腳步。由於新冠疫情的影響，夏寶龍等並未如以前一樣，向習近平展臂握手，而是雙手抱拳行揖。習近平似與兩人有短暫交談，夏寶龍與梁振英向前傾身恭聽，也吸引了相鄰的交通部黨組書記楊傳堂、民盟中央常務副主席陳曉光等人。約10多秒後，習近平步出會場，夏寶龍與梁振英亦隨後離開。

（2020兩會）