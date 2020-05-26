嚴懲公職人員涉黑涉惡 點名孫小果案及操場埋屍案

【明報專訊】在最高法院院長周強、最高檢察院檢察長張軍昨在工作報告中，均提及去年震驚內地的雲南「孫小果案」及湖南「杜少平操場埋屍案」。周強又稱，過去一年，全國法院審結涉黑涉惡犯罪案12,,639宗，83,912人，堅決「打傘破網」，嚴懲公職人員涉黑涉惡犯罪。張軍表示，去年檢方共起訴涉黑犯罪30,547人、涉惡犯罪67,689人，同比分別上升194.8%和33.2%。與此同時，起訴「保護傘」1385人，同比上升295.7%。