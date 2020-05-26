嚴懲公職人員涉黑涉惡 點名孫小果案及操場埋屍案

【明報專訊】在最高法院院長周強、最高檢察院檢察長張軍昨在工作報告中，均提及去年震驚內地的雲南「孫小果案」及湖南「杜少平操場埋屍案」。周強又稱，過去一年，全國法院審結涉黑涉惡犯罪案12,,639宗，83,912人，堅決「打傘破網」，嚴懲公職人員涉黑涉惡犯罪。張軍表示，去年檢方共起訴涉黑犯罪30,547人、涉惡犯罪67,689人，同比分別上升194.8%和33.2%。與此同時，起訴「保護傘」1385人，同比上升295.7%。
周強說，依法審理「孫小果案」、「操場埋屍案」，對主犯孫小果、杜少平堅決判處並執行死刑，讓正義最終得以實現。張軍在報告中則表示，2019年，檢察機關嚴格依法推進掃黑除惡專項鬥爭，最高檢對107宗重大案件直接掛牌督辦， 派出專家組督導「孫小果案」、「操場埋屍案」等重大案件。
曾於1994年犯下強姦罪但又離奇出獄，並再犯下強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪等罪行的孫小果，被雲南高級法院斥為罪大惡極。去年底被判處死刑。案件也揭出當地從司法、公安、政府官員等一大批保護傘。湖南新晃縣去年揭發操場埋屍案，牽出杜少平涉惡犯罪集團13名成員；在杜少平的舅舅、時任新晃縣一中校長黃炳松和時任新晃縣公安局政委楊軍等人的庇護下，該案被掩蓋了16年。今年初杜少平被判處死刑。